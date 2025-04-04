Сменился исполнительный директор воронежского застройщика «Инстеп»

Исполнительным директором строительной ГК «Инстеп», которая работает в Воронеже, Курске и Липецке, назначен Дмитрий Бельков. Он сменил на этой должности Евгения Орюпина, занимавшего ее с марта 2023 года по декабрь 2024-го. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе компании.

Дмитрий Бельков имеет юридическое образование. Работает в «Инстепе» более 15 лет. Прошел путь от сотрудника юротдела до заместителя гендиректора.

В августе прошлого года тюменская девелоперская компания «Энко» (контролируется Еленой Низамовой) приобрела ГК «Инстеп» у бывшего депутата Воронежской облдумы Анатолия Шмыгалева. Стороны не раскрывали сумму сделки, участники рынка оценили ее на уровне 5 млрд руб.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова