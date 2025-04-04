Таможенник собирал взятки на СВО

Как стало известно «Ъ», в Москве таможенник, к которому Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, утверждал, что собирал и хранил дома средства, предназначенные для помощи участникам СВО. Проверка показала, что деньги имеют коррупционное происхождение. Сейчас ответчик пытается обжаловать решение о конфискации активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полковник Александр Алеев (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Полковник Александр Алеев (справа)

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Полковник Александр Алеев служил в таможенных органах с 2001 по 2024 год. Начинал простым инспектором оформления и контроля в аэропорту Внуково, дослужившись в итоге до должности начальника акцизного специализированного таможенного поста (центр электронного декларирования) Центральной акцизной таможни. Оттуда его и выгнали в связи с утратой доверия.

По закону Александр Алеев и его ближайшие родственники должны были декларировать свои доходы, однако, установила проверка надзорного органа, соответствующие данные ответчики тщательно скрывали. С 2001 по 2022 год офицером был получен и задекларирован доход в размере 18,7 млн руб. Его супруга указала 4,9 млн руб. Таким образом, их совокупный доход составил 23,6 млн руб., а еще 6,5 млн руб. им в 2020–2021 годах по договору дарения якобы передал находящийся на пенсии отец Александра Алеева.

По информации главного управления госслужбы и кадров ФТС, законность получения супругами на невозвратной основе денег от третьих лиц ничем не была подтверждена.

В ходе обысков по уголовному делу о получении Александром Алеевым взяток (ст. 290 УК) у него дома в Одинцово и в рабочем кабинете нашли $91 тыс., или 7 млн руб. по тогдашнему курсу, и 17,8 млн руб., что, по версии надзора, явно не соответствовало полученным им законным доходам. Жена офицера давать показания не стала, сославшись на ст. 51 Конституции РФ. Сам Александр Алеев сообщил, что часть денег занял у своего товарища-таможенника, а также собрал для «нужд СВО».

Однако проверяющие установили, что это не заем, а взятка, посредником в которой выступал другой офицер ФТС. За два эпизода получения незаконных вознаграждений (за беспрепятственное оформление ТНП и автомобилей на таможне) Александр Алеев получил $20 тыс. и почти 900 тыс. руб.

Одинцовский горсуд признал его виновным в коррупции, назначив десять лет колонии строгого режима, а также взыскал с осужденного 20 млн руб., лишив его звания полковника ФТС.

Найденные у него средства по иску Генпрокуратуры конфисковал Никулинский райсуд Москвы. По данным базы Мосгорсуда, бывший офицер обжаловал судебное решение, но его заявление сняли с рассмотрения из-за допущенных при оформлении нарушений.

Николай Сергеев