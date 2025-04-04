Андрей Козицын покинул президиум совета СОСПП

Состав Президиума Совета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) покинул Андрей Козицын, сообщили в пресс-службе СОСПП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Козицын

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Андрей Козицын

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кроме того, из состава президиума вышел и генеральный директор ПАО «Россети Московский регион» Александр Пятигор, ранее возглавлявший «Россети Урал».

Новыми членами Президиума Совета стали генеральный директор ООО «Агро-Актив» Илья Бондарев и генеральный директор ПАО «Россети Урал» Дмитрий Воденников.

В Совет СОСПП вошли:

генеральный директор ООО «АКП МАМИНОЙ» Ирина Мамина;

учредитель ООО «Форест Пром Групп» Василий Кощий;

генеральный директор ООО «СТК» Александр Черных;

исполнительный директор СОСПП Сергей Радишевский.

Обновленный состав был утвержден на Годовом общем собрании членов Союза.

Напомним, Андрей Козицын вышел из совета директоров АО «Уралэлектромедь» в июне 2022 года. После чего, 19 июля 2022 года, он покинул пост генерального директора УГМК, который занимал 20 лет, а 21 июля он был включен в санкционный список Советом Европы. В сентябре прошлого года суд Европейского союза вынес решение об исключении экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына из санкционных списков.

Полина Щуцкая