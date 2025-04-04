Минтранс назвал причины крушения танкеров в Керченском проливе

Министр транспорта Роман Старовойт сообщил о завершении расследования причин крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года. Основными причинами крушения министр назвал невыполнение капитанами судов и судовладельцами сезонных ограничений на плавание в Азовском море и Керченском проливе.

4 апреля в Москве прошло еженедельное заседание правкомиссии по ликвидации последствий крушения танкеров под председательством главы МЧС Александра Куренкова. Выступая на заседании, господин Старовойт сообщил, что две комиссии Ространснадзора с участием экспертов Минтранса России и Росморречфлота завершили расследование причин крушения танкеров.

Министр также отметил, что экипажи судов не были укомплектованы квалифицированными кадрами в соответствии с правовыми актами Минтранса. «Материалы расследования будут переданы в Следственный комитет Российской Федерации»,— добавил он.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова на этом же заседании представила оценку ущерба экологии от разлива мазута. По ее словам, общий ущерб составил 84,9 млрд руб. Судовладельцы — ООО «Кама Шиппинг» и ЗАО «Волгатранснефть» — должны в течение месяца возместить нанесенный вред. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд.

Полина Мотызлевская