У экс-менеджера «Газпрома» отобрали заводы

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к семи предприятиям на сумму 31,5 млрд руб. Компании занимались обслуживанием одного из крупнейших предприятий химической отрасли республики — ООО «Газпром нефтехим Салават». Их бенефициаром являлся экс-глава «Газпром энерго» Алексей Митюшов, который находится в розыске за хищения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: PhotoXpress Фото: PhotoXpress

В доход государства взыскано 100% акций и долей семи предприятий: «Салаватнефтемаш», «Салаватнефтехимремстрой», «Подземнефтегаз»,«Ремэнергомонтаж», «Нефтехимремстрой», «Техцентр», «Салаватский катализаторный завод».

Арбитраж согласился с версией истца о том, что, будучи гражданином Литвы и имея вид на жительство в Испании, Алексей Митюшов в нарушение российского законодательства фактически установил «иностранный контроль» за предприятиями, имеющими стратегическое для страны значение. Решение суда приведено к немедленному исполнению.

Подробности антикоррупционного иска Генпрокуратуры в отношении бывших менеджеров ПАО «Газпром» и его дочерних структур стали известны «Ъ». Фрунзенский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрит дело Кирилла Селезнева и Алексея Митюшова, которые по данным надзора, использовали служебное положение и вывели из ПАО и отмыли активы, оцениваемые в 150 млрд руб.

Детали конфискации многомиллиардных активов — в материале «Все, что им «Газпром» принес».

Мария Локотецкая