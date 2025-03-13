FESCO: здоровью кота из Стамбула в Новороссийске ничего не угрожает

Спасенный российскими моряками в порту Новороссийска кот из Стамбула здоров и находится под присмотром. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в транспортной группе FESCO.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Транспортная группа Fesco Фото: Транспортная группа Fesco

«Ситуация нестандартная и требует дополнительной проработки. В настоящий момент мы рассматриваем все возможные варианты, проводим необходимые консультации и ведем работу с таможенными и ветеринарными органами. Со стороны государственных органов есть полная поддержка и содействие. Здоровью кота в данный момент ничего не угрожает»,— рассказали в компании.

Историю кота, который нелегально попал в грузовой контейнер на судне российской транспортной компании FESCO, была опубликована в Telegram-канале перевозчика. Экипаж взял шефство над животным до порта Новороссийск, где контейнер был вскрыт и кот был передан сотрудникам компании. Коту дали кличку Бурак. Его дальнейшая судьба, как отмечали в компании, зависит от решения о его депортации обратно в Турцию (согласно таможенным правилам). Однако, как уточнили на запрос «Ъ-Новороссийск» в таможне, кот не имеет статус товара, поэтому животным будет заниматься ветеринарный контроль Россельхознадзора.

Алена Воробьева