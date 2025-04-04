Аэропорт Пулково принял четыре летевших в Москву рейса из-за атаки БПЛА

Петербургский аэропорт принял четыре рейса из Москвы в связи с ограничениями, вводившимися в столичных воздушных гаванях в ночь на 4 апреля. Соответствующая информация появилась на онлайн-табло Пулково.

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В итоге три самолета позже вылетели в аэропорты назначения, один рейс по решению авиакомпании был отменен. Как отмечают в Росавиации, на запасные аэродромы всего ушли 22 лайнера.

В Минобороны подчеркнули, что в Подмосковье в ночь на 4 апреля перехватили три беспилотника. Один был сбит над территорией муниципального округа «Чехов». БПЛА повредил жилые дома, пострадавших нет.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 2 апреля открылось прямое авиасообщение между Петербургом и белорусским Брестом. Рейсы будут выполняться по средам и субботам на воздушных судах Embraer-175.

Андрей Маркелов