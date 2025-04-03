Из аэропорта Пулково впервые запустили прямые рейсы в белорусский город Брест

В Санкт-Петербурге впервые открылось прямое авиационное сообщение с городом Брест (Белоруссия). Первый рейс из Пулково был выполнен накануне, 2 апреля, в День единения народов Беларуси и России, сообщили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы». Перевозчиком на маршруте стала авиакомпания Belavia.

Рейсы будут выполняться по средам и субботам на воздушных судах Embraer-175. Вылет из Пулково — в 18:55, прибытие в Брест — в 20:40. Время в пути составляет 1 час 45 минут, уточнили в пресс-службе аэропорта.

Маршрут стал третьим направлением перевозчика из Петербурга — наряду с Минском и Гомелем. Belavia входит в топ-5 иностранных авиакомпаний Пулково по объему пассажиропотока.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что из Пулково запускают новые рейсы из Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск.

Андрей Цедрик