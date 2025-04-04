Работник травмировался при разборе щита на стройке нижегородского метро

Электрослесарь подразделения АО «Моспроект-3» получил тяжелые травмы при демонтаже тоннелепроходческого комплекса на площадке строительства метро в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в региональной госинспекции труда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ротор тоннелепроходческого щита подняли из котлована на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Фото: «Метро НН» Ротор тоннелепроходческого щита подняли из котлована на площади Свободы в Нижнем Новгороде

Фото: «Метро НН»

Согласно информации, днем 2 апреля на площади Свободы при демонтаже ротора тоннелепроходческого щита срезало резьбу шпильки, из-за чего шпильконатяжитель отлетел в 37-летнего работника.

В больнице ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму в виде сотрясения головного мозга, а также переломы ребра, ключицы и ушибленные раны. Полученные травмы отнесли к категории тяжелых.

Как писал «Ъ-Приволжье», о поднятии 50-тонного ротора тоннелепроходческого комплекса «Владимир» после завершения первого этапа проходки метростроители сообщили 3 апреля. Они отмечали, что провели «ювелирную спецоперацию», вытащив ротор между трубами-расстрелами, расстояние между которыми составляет чуть больше одного метра.

Галина Шамберина