Ротор тоннелепроходческого щита подняли из котлована на площади Свободы

50-тонный ротор тоннелепроходческого щита «Владимир» подняли после завершения первого этапа проходки линии метро до площади Сенной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил муниципальный подрядчик «ГУММиД» 3 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Метро НН» Фото: «Метро НН»

Согласно информации, метростроители провели «ювелирную спецоперацию», вытащив ротор между трубами-расстрелами, расстояние между которыми составляет чуть больше одного метра.

Пока ротор будет находиться на стройплощадке на площади Свободы. Метростроевцы продолжают разбирать головную часть тоннелепроходческого комплекса, после чего все детали перевезут на площадь Сенную.

Отмечается, что такой способ демонтажа выбрали, чтобы выиграть время для уменьшения сроков строительства метро. Как писал «Ъ-Приволжье», их перенесли уже на год — до конца 2026 года. Изначально до проходки метро между площадями Горького и Сенной планировали использовать три щита. Но еще два комплекса, доставленные в начале 2024 года, отозвали со стройки, а замену им не нашли.

Галина Шамберина