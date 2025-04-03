Приговоренной по делу о вымогательстве журналистке Баязитовой отказали в УДО

Судогорский суд Владимирской области отказал журналистке и администратору Telegram-канала «Адские бабки» Александре Баязитовой в условно-досрочном освобождении (УДО). Об этом сообщил президентский Совет по правам человека (СПЧ) в Telegram-канале, причину отказа совет не уточнил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Баязитова (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Александра Баязитова (справа)

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Член СПЧ и журналистка «Московского комсомольца» Ева Меркачева написала, что в своем ходатайстве об УДО Александра Баязитова отметила, что уже достаточно времени провела в колонии. Она указала на свои тяжелые заболевания (у женщины сахарный диабет, глаукома и гипертония) и на то, что у нее на иждивении пожилая больная мать.

По данным госпожи Меркачевой, судья не одобрила УДО из-за отсутствия благодарностей от ФСИН в адрес осужденной. При этом журналистка участвовала в конкурсе «А ну-ка, девушки», проходившем в колонии. За это, как предполагалось, администрация учреждения вынесла благодарность всем женщинам. Госпожа Меркачева также отметила, что факт наличия благодарностей или их отсутствия не может определять решение суда.

Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии в ноябре 2023 года по делу о крупном вымогательстве (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Вместе с ней фигурантами проходили медиатехнолог Ольга Архарова и пиарщица Инна Чурилова. Суд установил, что в 2022 году к администрации канала «Адские бабки» обратилась помощница топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова. Она попросила заблокировать упоминание ее начальника в канале, за что обвиняемым полагалось платить по 420 тыс. руб. в месяц. Впоследствии Ольга Архарова предложила помощнице Александра Ушакова продлить «блок» со скидкой — 1,2 млн руб. за три месяца.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Суд не разменялся на условности».