Полицейские задержали пьяную петербурженку, разгуливавшую по городу с мефедроном

Рано утром 31 марта у дома 52 по Загородному проспекту наряд патрульно-постовой службы полиции задержал 29-летнюю петербурженку, находившуюся в состоянии наркотического опьянения, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли пакет с синтетической смесью. Экспертиза показала, что это мефедрон общей массой 0,52 грамма.

На следующий день в квартире дома 27 по улице Достоевского, где проживает подозреваемая, правоохранители нашли еще два пакета с аналогичным содержимым общей массой 146,39 грамма.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по статье 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полицейские нашли в квартире задержанного развозчика наркотиков партию кокаина.

Андрей Маркелов