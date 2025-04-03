На капремонт многоквартирных домов в Свердловской области потратят 8 млрд руб.

На капитальный ремонт многоквартирных домов в Свердловской области потратят более 8 млрд руб., сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В течение года ремонт проведут в 740 домах. Строительные бригады начали несезонные виды ремонта, в том числе ремонт канализаций, замену сетей холодного и горячего водоснабжения.

«В связи с тем, что несезонные работы стартуют одними из первых, а большая их часть связана с заменой инженерных сетей, хочется напомнить о важности предоставления доступа к ремонту общедомовых коммуникаций со стороны как собственников жилья, так и организаций, занимающихся управлением многоквартирными домами»,— сказал генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Станислав Суханов. По его словам, недопуск к системам — одна из серьезных проблем капитального ремонта, поскольку не удается выполнить полную замену сетей, а частичная не приносит необходимых результатов.

Господин Суханов добавил, что каждый случай недопуска собственника к общедомовым сетям фиксируется и оформляется актом. Если на неотремонтированном участке возникнет аварийная ситуация, отказавший в доступе жилей будет возмещать ущерб.

Ранее экспертиза одобрила капитальный ремонт павильона «Цветы» в Екатеринбурге. Проект предусматривает частичную замену конструкций и стен, воссоздание кровли в исторических размерах, установку деревянных окон и деревянных конструкций. Внешний облик фасада с декоративными элементами и элементы интерьера воссоздадут в историческом виде.

Анна Капустина