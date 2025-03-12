Экспертиза одобрила капремонт павильона «Цветы» в центре Екатеринбурга

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила документацию по капитальному ремонту здания на ул. Малышева, 31 з в Екатеринбурге, следует из материалов на сайте управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Проектная документация "Капитальный ремонт по ул. Малышева д. 31 з в г. Екатеринбурге" обеспечивает сохранность объектов культурного наследия»,— указано в выводах экспертизы.

Проект предусматривает капитальный ремонт здания 1949 года постройки, в том числе частичную замену конструкций и стен, воссоздание кровли в исторических размерах, установку деревянных окон и деревянных конструкций. Внешний облик фасада с декоративными элементами и элементы интерьера воссоздадут в историческом виде. В частности, там будут сохранены колонны, вазоны, растительный орнамент.

Напомним, на Малышева, 31з планирует открыть ресторан дочь основателя Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина Елизавета Величкина. Она приобрела заброшенное здание в 2021 году. В 2022 году управление госохраны разрешило застроить квартал в Историческом сквере, ограниченный улицами Воеводина — Малышева — Горького и проспектом Ленина. В этой зоне разрешается капитальное строительство объектов максимальной высотой 8 метров от отметки земли до максимальной отметки крыши.

Анна Капустина