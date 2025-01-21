Нижегородский минздрав намерен сделать Павловскую ЦРБ одной из опорных больниц

Павловская центральная районная больница станет одной из опорных районных в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе правительства со ссылкой на заместителя губернатора Андрея Чечерина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Нижегородской области Фото: Правительство Нижегородской области

Вместе с главой минздрава области Галиной Михайловой он проверил работу Павловской ЦРБ. Замгубернатора пояснил, что это больница второго уровня. В ней представлены все виды специализированной медпомощи, межрайонный сосудистый центр, центр ДТП и онкоцентр. За последние три года на модернизацию ЦРБ потратили более 620 млн руб. из областного и федерального бюджетов. «Разумеется, есть планы по дальнейшему развитию. Павловская ЦРБ станет одной из опорных районных больниц в регионе, где будет оказываться наиболее высокотехнологичная помощь», – пообещал господин Чечерин.

О планах создавать опорные больницы в районах области в 2022 году сообщал еще прежний замгубернатора и глава минздрава Давид Мелик-Гусейнов. Но сроки создания не уточнял. После жалобы нижегородки президенту Владимиру Путину в декабре 2024 года на нехватку в больницах узких специалистов в минздраве вновь напомнили об этих планах. На 50 муниципалитетов региона власти намерены создать 15 укрупненных центров, в районах Нижнего Новгорода медорганизации тоже планируют укрупнить и создать специализированные центры узконаправленной медпомощи. Сроки по-прежнему неизвестны.

Галина Шамберина