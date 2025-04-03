Новый диализный центр открыли в Александровской больнице

Вице-губернатор Петербурга Константин Звоник открыл новый диализный центр в Александровской больнице, сообщает пресс-служба Смольного 3 апреля. По его словам, это значимое событие для пациентов, которые нуждаются в заместительной почечной терапии.

В полностью отремонтированных помещениях площадью более 470 кв. м использовали самые передовые технологии, которые позволят пациентам получать медицинскую помощь на уровне мировых стандартов.

В частности, автоматизированные системы обеспечивают жизненные показатели в режиме реального времени, немедленно предупреждая персонал о потенциальных проблемах.

Тринадцать диализных мест будут функционировать в три смены и обеспечивать проведение регулярных сеансов гемодиализа как для амбулаторных пациентов, так и для пациентов клинических отделений больницы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что городской центр для людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, откроют на базе поликлиники № 81.

Андрей Маркелов