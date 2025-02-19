Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Центр для лечения болезней Паркинсона и Альцгеймера откроют в Петербурге

Городской центр для людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, откроют на базе поликлиники № 81. Об этом говорится в распоряжении комитета по здравоохранению, документ опубликован на сайте Смольного.

На текущий момент в городе и Северо-Западном регионе более 12 тыс. человек, страдающих болезнями Альцгеймера, Паркинсона, Вильсона. Из них более 6 тыс. имеют прогрессирующие когнитивные нарушения, приводящие к деменции.

Отметим, что в мегаполисе имеются сложности с диагностикой подобных заболеваний, подобрать адекватную лекарственную терапию бывает очень тяжело. Центр должен решить накопившиеся проблемы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по итогам 2024 года услуги частной скорой помощи в Петербурге подорожали на 7–8%, что ниже уровня инфляции. Это связано с выходом новых игроков, которые для завоевания доли были вынуждены сдерживать цены.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...