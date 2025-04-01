В Пулково запускают новые рейсы из Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск

С понедельника, 31 марта, маршруты полетов авиакомпании Nordwind в Пулково расширились за счет новых рейсов. Самолеты теперь будут летать из Санкт-Петербурга в Махачкалу и Горно-Алтайск, сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Рейсы в столицу Дагестана будут осуществляться по вторникам, пятницам и субботам, уточнили в авиакомпании. Время в пути составит 3 часа 40 минут.

С 29 апреля, в свою очередь, Nordwind начнет отправлять по вторникам и субботам самолеты из Пулково в Горно-Алтайск. Путь в столицу Республики Алтай займет 4,5 часа.

Помимо этого, авиакомпания увеличит количество рейсов сразу по 11 направлениям. Среди них Калининград, Казань, Уфа и другие города.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что начиная с апреля в Пулково увеличат частоту полетов в Ереван до двух в неделю.

Татьяна Титаева