В суд направили дело об убийстве семи человек в 1993 году в Каменске-Уральском

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение в отношении Виктора Петриченко по уголовному делу об убийстве семи человек в Каменске-Уральском, в том числе двоих детей, которое было совершено в 1993 году, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Фото: СКР по Свердловской области Виктор Петриченко

Фото: СКР по Свердловской области

53-летний Виктор Петриченко является жителем Белогорска (Амурская область), ему предъявлено обвинение по пп. «а», «е», «з» ст. 102 УК РСФСР (умышленное убийство, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, двух и более лиц).

Следствие установило, что утром 31 декабря 1992 года на вокзале в Екатеринбурге обвиняемый увидел группу людей и решил, что они материально обеспечены. Он познакомился с ними целью обокрасть, после чего они вместе выпили и поехали в Каменск-Уральский праздновать Новый год. В период с 17:00 31 декабря 1992 до 5:00 1 января 1993 года Петриченко добавил в алкоголь клофелин для облегчения совершения задуманного, и разлил напиток пятерым потерпевшим. Когда они уснули, он несколько раз ударил их принесенным с собой слесарным молотком, а позже заманил детей 12 и 13 лет на кухню и нанес удары молотком им. Все семеро скончались на месте.

После этого он похитил имущество на сумму свыше 86 тыс. руб. и скрылся с места преступления. Раскрыть преступление удалось благодаря новым методикам молекулярно-генетической экспертизы — обнаруженные на месте преступления окурки содержали биоследы Петриченко, также его следы были найдены на мебельном ящике и бутылке водки.

По данным СКР Свердловской области, он был задержан в Амурской области, после чего доставлен в Свердловскую область для проведения необходимых следственных мероприятий. Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, силовики отправились в Белогорск 22 января. «Брали его в частном доме, где он проживал с супругой и сыном. Прошлое наказание он отбывал в ИК-8 Амурской области. Когда оперуполномоченные начали его опрашивать, сначала гражданин сделал вид, что не понял, почему его задержали, и лишь чуть позже признался, что рано или поздно ждал оперативников угрозыска»,— рассказал полковник Горелых.

Он добавил, что 5 января 1993 года в полицию Каменска-Уральского поступило сообщение о том, что в квартире на ул. 2-я Рабочая несколько дней отсутствуют хозяева — свет горит, но никто не открывает, при этом жители дома почувствовали гнилостный запах. Погибшими оказались водитель автобуса, его супруга, работавшая продавцом, их сын и дочь, а также их родственники — мужчина из Пермского края и пенсионерка из Каменск-Уральского.

Петриченко признал вину в полном объеме. Уголовное дело будет направлено в Красногорский районный суд Каменска-Уральского для рассмотрения по существу.

Напомним, после задержания суд отправил его в СИЗО.

Ирина Пичурина