Суд арестовал обвиняемого в убийстве семи человек в 1993 году на Урале

Красногорский районный суд Каменска-Уральского отправил в СИЗО до 8 марта Виктора Петриченко, обвиняемого в убийстве семи человек в 1993 году. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, он был арестован по п. «з» ст. 102 УК РСФСР (убийство двух и более лиц).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии следствия, инцидент произошел ночью 1 января 1993 года. «Обвиняемый совершил убийство 7 жителей города Каменск-Уральского, в том числе 2 несовершеннолетних. Преступление было совершено в одной из квартир дома по улице 2-я рабочая в Каменске-Уральском», — говорится в сообщении СКР.

Подчеркивается, что с потерпевшими Виктор Петриченко познакомился незадолго до убийства. Новые знакомые пригласили его совместно отметить Новый год. Обвиняемый предложение принял. Мотивом убийство была кража имущества и денег потерпевших. «На начальном этапе раскрыть преступление не представилось возможным, в том числе, поскольку фигуранта с потерпевшими ранее ничего не связывало, он не являлся жителем Среднего Урала», — подчеркнули в СК.

Накануне Виктор Петриченко был задержан в Амурской области, в совершении преступления он сознался. Впоследствии его доставили в Свердловскую область для проведения следственных мероприятий. По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сейчас проверяется причастность обвиняемого к совершению других преступлений.

Мария Шараева