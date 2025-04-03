В Североуральске погиб рабочий при обрушении шахты «Ново-Кальинская»

В Свердловской области в поселке Калья у Североуральска произошло обрушение шахты «Ново-Кальинская», в результате чего погиб 30-летний рабочий, сообщили в региональном СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент случился поздно вечером 2 апреля: в шахте произошел горный удар — в результате последующего обрушения горных пород на отметке 1010 м пострадал горнорабочий очистного забоя, который скончался от полученных повреждений. СКР проводит проверку по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Прокуратурой также организована проверка: по предварительным данным, обвал произошел в 23:30, шесть человек из семи, работавших в шахте, смогли подняться на поверхность.

По информации МЧС России, погибший горняк был найден при разборе завалов — в его поисках были заняты 22 спасателя и пять единиц техники.

Напомним, в декабре в шахте «Ново-Кальинская» рабочий погиб при обрушении пород, еще один пострадал. Шахта принадлежит АО «СУБР» (Североуральский бокситовый рудник, входит в «Русал»).

Ирина Пичурина