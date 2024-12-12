В шахте «Ново-Кальинская» рабочий погиб при обрушении пород, еще один пострадал

В шахте «Ново-Кальинская» в Серовском городском округе (Свердловская область) двое пострадали от обрушения пород, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Сообщение о чрезвычайной ситуации поступило в 11:10. Шахта принадлежит АО «СУБР» (Североуральский бокситовый рудник, входит в «Русал»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Обрушение произошло на горизонте шахты -1160 м из-за горного удара. На аварийном участке находилось двое, один из них эвакуировался самостоятельно. На место прибыли работники Североуральского ВГСВ филиала ФГУП «ВГСЧ Урала» (военизированной горноспасательной части) со врачом.

Работы экстренных служб завершили в 12:55. На инцидент были направлены 32 человека и 7 единиц техники из группировки РСЧС, среди которых 16 специалистов и 3 единицы техники от МЧС России.

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области сообщили, что в результате происшествия погиб 25-летний горнорабочий очистного забоя. Его самочувствие ухудшилось при подъеме из шахты и он погиб, несмотря на проведенную реанимацию. Шахта продолжает работать в штатном режиме, работа приостановлена на участке обрушения.

На место происшествия выехал прокурор Североуральска Виталий Сапожников. Прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства, в том числе об охране труда. Проведение проверки контролируется надзорным ведомством.

Анна Капустина