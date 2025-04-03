Росавтодор получит более 4,7 трлн рублей на дороги до 2030 года

Правительство России утвердило план дорожной деятельности до 2030 года, в рамках которого будет выделено более 9 трлн руб. на развитие и модернизацию дорожной инфраструктуры страны. «Ъ» ознакомился с выдержками из документа.

Основные средства будут направлены на объекты Федерального дорожного агентства (Росавтодор), которому выделено свыше 4,76 трлн руб. Из этой суммы 3,32 трлн руб. пойдут на капитальный ремонт и содержание существующих дорог, а 1,4 трлн руб.— на строительство и реконструкцию новых объектов.

Госкомпания «Автодор» также получит финансирование — 1,3 трлн руб. Из этой суммы 913,7 млрд руб. будет направлено на строительство и реконструкцию, а оставшиеся средства пойдут на капитальный ремонт, содержание и доверительное управление участками.

Кроме того, правительство планирует выделить 2,4 трлн руб. регионам. Из этой суммы 1,8 трлн руб. будет направлено на ремонт и приведение в нормативное состояние 60% региональной и межмуниципальной дорожной сети. По итогам 2024 года этот показатель составит 55%. Остальные 662,7 млрд руб. будут использованы на строительство и реконструкцию объектов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Магистралям добавили триллионов».