Четыре миллиардера Татарстана в списке Forbes и покупка 170 тыс. акций «Татнефти»

Состояние четырех татарстанских миллиардеров, попавших в список Forbes, в сумме оценивается в $8,3 млрд. При этом каждый из них за год потерял от $100 млн до $200 млн.

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее компании «Балчуг капитал» покупку более 170 тыс. акций «Татнефти» у Goldman Sachs. Всего в документе указывается 171 666 акций татарстанской компании.

Компания «Татнефть» увеличила свой иск к АО «Туполев» еще на 1,6 млрд руб. по процентам. Общая сумма исковых требований «Татнефти» увеличилась до 7,2 млрд руб.

На реставрацию трех корпусов Богородицкого монастыря направили 1,5 млрд руб. На территории монастыря также планируют воссоздать храм в честь Тульского образа святителя Николая, настоятельский корпус, здание сестринского корпуса и церковно-приходскую школу.

АО «Татэнерго» подписало соглашение о сотрудничестве с АО «Силовые машины» на Международном энергетическом форуме «Энергопром», проходящем в МВЦ «Казань Экспо». Проект предполагает строительство ПГУ по схеме двух парогазовых дубль-блоков общей мощностью 494–500 МВт.

Экс-главу КирМоса Сергея Миронова оставят в СИЗО еще на полгода. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Обвиняемый останется в СИЗО до 18 августа.

Казанское предприятие «Аркодим» изготовит два наземных беспилотника — «Братишка» и «Младший» — для передачи бойцам СВО. Производство займет около месяца. Стоимость двух беспилотников составляет 2,7 млн руб.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после избиения несовершеннолетнего в одной из школ Альметьевска. В СК России обратилась женщина, которая сообщила, что ее 12-летнего сына избил старшеклассник, но руководство школы не предприняло никаких действий.

В Соцгороде Казани проведут капремонт библиотеки. Планируется открыть в культурном учреждении конференц-зал, а также полностью изменить его интерьер.

Движение транспорта на улицах Журналистов и Халитова в Казани ограничат до 29 мая в связи со строительством кабельной канализации.

Дарья Сайфиева