Советский суд Казани на полгода продлил арест бывшему руководителю администрации Кировского и Московского районов Сергея Миронова. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-главу КирМоса Сергея Миронова оставят в СИЗО еще на полгода

Фото: kzn.ru Экс-главу КирМоса Сергея Миронова оставят в СИЗО еще на полгода

Фото: kzn.ru

Сергей Миронов останется в СИЗО до 18 августа.

В марте 2024 года Сергей Миронов был отстранен от должности главы Кировского и Московского районов, а прокуратура инициировала конфискацию 63 объектов недвижимости, принадлежащих ему и его родственникам, общей стоимостью 308,3 млн руб. Ранее сообщалось, что судебный иск вырос до 425 млн руб.

Также 2 августа Вахитовский районный суд выдвинул Сергею Миронову обвинения по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное должностным лицом в крупном размере), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) и ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Свою вину бывший глава двух районов не признал. Обвинение по статье за мошенничество с фигуранта сняли.

Дарья Сайфиева