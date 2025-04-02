Президент России Владимир Путин подписал распоряжение, позволяющее компании «Балчуг капитал» покупку более 170 тыс. акций «Татнефти» у Goldman Sachs. Соответствующий документ опубликован на официальном портале опубликования правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Путин разрешил компании «Балчуг капитал» приобрести у Goldman Sachs 170 тыс. акций «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Путин разрешил компании «Балчуг капитал» приобрести у Goldman Sachs 170 тыс. акций «Татнефти»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Всего в документе указывается 171 666 акций татарстанской компании. Цена одной акции на закрытии торгов Мосбиржи составила 648,9 руб. Их общая стоимость может составить более 111 млн руб.

«Балчуг Капитал» — инвестиционная компания, которая была основана в 2010 году Давидом Амаряном. Ее штаб-квартира находится в Ереване. Ранее компания получила разрешение на покупку российского Голдман Сакс Банка, который входит в группу американского банка, одного из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs.

Также Владимир Путин разрешил покупку акций и ценных бумаг компаний «Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», НОВАТЭКа, «Сургутнефтегаза», «Интер РАО», НЛМК и других.

Дарья Сайфиева