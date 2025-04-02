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На реставрацию трех корпусов Богородицкого монастыря направили 1,5 млрд рублей

На реставрационные работы трех корпусов Богородицкого монастыря направлено уже 1,5 млрд руб. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

На реставрацию трех корпусов Богородицкого монастыря направили 1,5 млрд рублей

На реставрацию трех корпусов Богородицкого монастыря направили 1,5 млрд рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

На реставрацию трех корпусов Богородицкого монастыря направили 1,5 млрд рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что Казанский Богородицкий монастырь планируется восстановить в исторических границах.

На территории монастыря планируют воссоздать храм в честь Тульского образа святителя Николая, настоятельский корпус, здание сестринского корпуса и церковно-приходскую школу.

Богородицкий монастырь построили в XVI веке. В 1930-е годы собор взорвали. Позже монастырский комплекс превратился в табачную фабрику. Сейчас сохранился лишь двухэтажный корпус с Крестовоздвиженской и Софийской надвратной церковью. В глубине квартала расположены двухэтажные Настоятельский и Никольский корпуса, полукругом охватывающие воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

Дарья Сайфиева

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