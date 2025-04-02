На реставрационные работы трех корпусов Богородицкого монастыря направлено уже 1,5 млрд руб. Об этом «Татар-информу» сообщил глава Комитета по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На реставрацию трех корпусов Богородицкого монастыря направили 1,5 млрд рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ На реставрацию трех корпусов Богородицкого монастыря направили 1,5 млрд рублей

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что Казанский Богородицкий монастырь планируется восстановить в исторических границах.

На территории монастыря планируют воссоздать храм в честь Тульского образа святителя Николая, настоятельский корпус, здание сестринского корпуса и церковно-приходскую школу.

Богородицкий монастырь построили в XVI веке. В 1930-е годы собор взорвали. Позже монастырский комплекс превратился в табачную фабрику. Сейчас сохранился лишь двухэтажный корпус с Крестовоздвиженской и Софийской надвратной церковью. В глубине квартала расположены двухэтажные Настоятельский и Никольский корпуса, полукругом охватывающие воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.

Дарья Сайфиева