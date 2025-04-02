В Казани до 29 мая ограничат движение транспорта на двух улицах

Движение транспорта на улицах Журналистов и Халитова в Казани ограничат до 29 мая в связи со строительством кабельной канализации. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Ограничения затронут участки:

ул. Журналистов: в районе домов 24, 26, 30, 38, 46а (корп.1), 46а, 48а (корп.2), 50, 50 (корп.1);

ул. Академика Абузова: возле домов 7, (корп.2) и (корп.3);

ул. Халитова: в районе домов 5, 8.

Ранее сообщалось, что в Вахитовском районе Казани с 19 декабря 2024 года по 30 ноября 2026 года будет ограничено движение транспорта на участках улиц Батурина и Большой Красной.

Дарья Сайфиева