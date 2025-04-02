Казанское предприятие «Аркодим» изготовит два наземных беспилотника — «Братишка» и «Младший» — для передачи бойцам СВО. Производство займет около месяца. Стоимость двух беспилотников составляет 2,7 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В зону СВО отправят два наземных беспилотника из Татарстана за 2,7 млн рублей

Фото: kzn.ru В зону СВО отправят два наземных беспилотника из Татарстана за 2,7 млн рублей

Фото: kzn.ru

Оба беспилотника являются собственными разработками казанского предприятия. Эти аппараты изначально создавались для эвакуации раненых из-под обстрелов, минимизируя риски для спасателей. После тестирования в боевых условиях разработчики доработали функционал: беспилотники теперь могут вести огонь (при установке автомата), подвозить боеприпасы, продукты или выполнять минирование.

«Братишка» — гусеничная платформа высотой 30 см и длиной более метра. Она способна перевозить грузы до 150 кг, развивает скорость до 12 км/ч и работает автономно до 12 часов. Дальность управления — до 10 км с ретранслятором. Управление осуществляется через пульт и очки дополненной реальности. «Младший» — уменьшенная версия «Братишки», предназначенная для минирования. Он доставляет мины, сгружает их и покидает зону.

Артём Дергунов