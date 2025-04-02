Бастрыкин поручил провести проверку после избиения подростка в школе Альметьевска

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки после избиения несовершеннолетнего в одной из школ Альметьевска. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В СК России обратилась женщина, которая сообщила, что ее 12-летнего сына избил старшеклассник, но руководство школы не предприняло никаких действий. Также, по ее словам, классный руководитель систематически унижал подростка.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Республике Татарстан Валерию Липскому доложить о промежуточных результатах проверки.

Дарья Сайфиева