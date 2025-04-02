В Соцгороде Казани проведут капремонт библиотеки

В библиотеке № 2 в Соцгороде Казани стартовал капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Планируется открыть в культурном учреждении конференц-зал, а также полностью изменить его интерьер. Кроме того, предстоит отремонтировать фасад первого этажа дома, заменить окна и инженерные сети. Для посетителей сделают отдельный вход. Сейчас зайти в библиотеку можно только через подъезд жилого дома.

Библиотека на улице Побежимова обслуживает 3 тыс. жителей Соцгорода. Всего в 2024 году там было выдано 4,5 млн книг.

Дарья Сайфиева