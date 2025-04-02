Компания экс-невестки Чернецкого незаконно возместила НДС на 28,8 млн рублей

Компания «Сиба», учредителем которой является бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая, обвиняемая в мошенничестве, незаконно возместила НДС из федерального бюджета на сумму более 28,8 млн руб., следует из документов Арбитражного суда Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным суда, в июле 2021 году ООО «Сиба» незаконно возместила НДС в результате сделки по приобретению у ООО «Вектра» недвижимого имущества на общую сумму более, чем в 172,2 млн руб. Согласно сервису kartoteka.ru,ранее директором ООО «Вектра» был Василий Петров, который сейчас проходит обвиняемым по уголовному делу о нелегальном возмещении налогов совместно с Анастасией Чернецкой. Подчеркивается, что компания «Сиба» была зарегистрирована в 2020 году, хозяйственная деятельность в которой не осуществлялась до заключения спорных сделок с ООО «Вектра».

В июле 2024 года налоговая инспекция провела проверку, в результате которой обнаружила неправомерные вычеты налога более, чем на 28,8 млн руб., в сентябре по результатам проверки ООО «Сиба» оштрафовали на 180 тыс. руб. Представители компании пытались обжаловать данное решение в Арбитражном суде Свердловской области, однако суд оставил вынесенный штраф в силе.

Как говорится материалах дела, организатором площадки по незаконному возмещению НДС является Василий Петров. Кроме того, согласно документам, в налоговых махинациях участвовали представители ООО «Витабокс» и ООО «Центрус», аффилированные с бизнесменом. «Основной целью заключения налогоплательщиком спорных сделок (операций) являлось не достижение результатов предпринимательской деятельности, а получение налоговой экономии», — говорится в решении суда.

Напомним, аналогичные обвинения в незаконном возмещении НДС и мошенничестве предъявлены бывшему начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области полковнику Андрею Дьякову, экс-президенту Уральской ассоциации туризма Максиму Пузанкову и учредителю компании «ТТК-Екатеринбург» Алексею Шахмаеву. По данным источника «Ъ-Урал», Андрей Дьяков получил многомиллионные взятки от Шахмаева и Петрова за покровительство и попустительство при незаконном возмещении налогов.

Сейчас в отношении фигурантов действует мера пресечения в виде домашнего ареста, либо запрета определенных действий. По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что они сотрудничают со следствием и дают показания на других участников преступной схемы.

Мария Шараева