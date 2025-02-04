Экс-невестке Чернецкого изменили меру пресечения на запрет определенных действий

В Екатеринбурге суд апелляционной инстанции изменил меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий для Анастасии Чернецкой, обвиняемой по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), сообщили в Свердловском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский областной суд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Свердловский областной суд

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, адвокат просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий. Суд удовлетворил эту просьбу, отменив решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, который продлевал срок домашнего ареста до 28 февраля. Теперь ей запрещено общаться с участниками уголовного дела.

Напомним, бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасия Чернецкая была арестована в апреле после обысков, которые прошли в БЦ Clever Park 20 марта. По данным источника «Ъ-Урал», она причастна к преступной схеме по незаконному возмещению НДС совместно с бизнесменом Василием Петровым, экс-президентом Уральской ассоциации туризма Максимом Пузанковым, учредителем компании «ТТК-Екатеринбург» Алексеем Шахмаевым и бывшим начальником Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД по Свердловской области Андреем Дьяковым.

Ирина Пичурина