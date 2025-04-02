Goldman Sachs продаст российские акции компании «Балчуг Капитал»

Компания «Балчуг Капитал» получила специальное разрешение на приобретение у Goldman Sachs International портфеля ценных бумаг российских эмитентов. Соответствующее распоряжение президент РФ Владимир Путин подписал сегодня, 2 апреля. В основном в него вошли акции компаний нефтегазового сектора («Газпрома», ЛУКОЙЛа, «Роснефти», НОВАТЭКа, «Сургутнефтегаза», «Татнефти»), а также ценные бумаги «Интер РАО» и НЛМК. Доли этих бумаг в капитале эмитентов невелики: лишь по акциям «Газпрома» они составили 0,1%, тогда как по другим ценным бумагам не превысили 0,05%. Исходя из текущих котировок ценных бумаг на торгах Московской биржи на середину дня сегодня, 2 апреля, стоимость пакета оценивается в 7,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters Фото: Andrew Kelly / File Photo / Reuters

ЗАО «Балчуг Капитал» является инвестиционной компанией со штаб-квартирой в Ереване. Она была основана в 2010 году Давидом Амаряном, который занимает должность гендиректора и контролирует всю инвестиционную деятельность. Два месяца назад компания получила разрешение на покупку российского Голдман Сакс Банка, входящего в группу Goldman Sachs. При этом розничное направление банка развивать не планируется. Сроки закрытия этой сделки не раскрывались. Ранее компания приобретала активы нерезидентов, уходивших из России: в начале 2023 года выкупила у американской компании Hines московский торговый центр «Метрополис», а у финских компаний EKE и Vicus — бизнес-центр «Пулково Скай» в Санкт-Петербурге. «Балчуг Капитал» оставались недоступными для комментариев.

Отдел финансов