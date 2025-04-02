Ван Дамм стал фигурантом уголовного дела о торговле людьми в Румынии

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм фигурирует в уголовном деле об организованной сети торговли людьми, в том числе несовершеннолетними. Портал Hotnews пишет, что актер пользовался сексуальными услугами пяти румынских женщин, которых принудили к проституции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tyrone Siu / Reuters Фото: Tyrone Siu / Reuters

Дело расследует подразделение прокуратуры Румынии по борьбе с организованной преступностью (DIICOT) в городе Ясса. Одна из предполагаемых жертв дала подробные показания и рассказала, что события произошли в Каннах. Жан-Клода Ван Дамма обвиняют в «использовании услуг лица, заведомо подвергающегося эксплуатации». В DIICOT подтвердили порталу факт подачи жалобы, в которой фигурирует актер, и уточнили, что дело принято к производству.

Организатором преступной сети считают румынского бизнесмена Морела Боля — президента некоммерческой организации EuroDemos и владельца модельного агентства Kasta Morrely. В ноябре 2022 года его задержали по обвинению в торговле несовершеннолетними. Расследование начали после публикаций в СМИ о том, как молодые женщины подвергались сексуальному и психологическому насилию в обеих принадлежащих предпринимателю организациях.

«В период 2000–2016 годов несколько пострадавших, будучи на тот момент несовершеннолетними, были завербованы через неправительственную организацию и модельное агентство, созданные в муниципалитете Яссы, и впоследствии подверглись сексуальной эксплуатации с применением психологического принуждения (манипуляций и эмоционального насилия)»,— заявили в DIICOT. Было идентифицировано как минимум пять пострадавших, расследование продолжается.