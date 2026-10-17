«Меня несложно узнать: прямые плечи, темные волосы и простой костюм»

Жан-Клод Ван Дамм отказался от участия в крупнобюджетных фильмах, таких как «Уличный боец 2» и «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне. Последний отказ он аргументировал тем, что его не устраивает предложенный ему образ: «Я спросил его, о чем будет фильм. Он ответил: "Тебе заплатят много денег". Но я не хотел слушать об этом, я хотел знать, каким будет мой персонаж. А он не смог мне ничего толком объяснить… Вот поэтому я и отказался». Впрочем, в сиквеле картины актер все-таки появился