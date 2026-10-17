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Выпуск газеты №193
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Жан-Клод Ван Дамм родился 18 октября 1960 года в бельгийском муниципалитете Беркем-Сент-Агат в семье бухгалтера и домохозяйки. Настоящая фамилия актера — Ван Варенберг — оказалась трудной для произношения, поэтому он сменил фамилию на Ван Дамм в память об умершем друге. В детстве будущий актер был капризным и плаксивым, часто болел, поэтому в возрасте 10 лет отец отдал его в школу карате
Zuma Press
Актер Жан-Клод Ван Дамм с женой, культуристкой Глэдис Португес, 1988 год. Пара заключала брак дважды. С 1987-го супруги пробыли вместе пять лет, у них появилось двое детей, но союз распался из-за измены Ван Дамма. В 1999 году актер с культуристкой снова поженились. В 2015 году жена опять подала на развод, но через несколько месяцев супруги помирились
Patrick Robert / Sygma / Corbis / Getty Images
В 12 лет Жан-Клод начал тренироваться у Клода Гетца. Под его руководством он в 16 лет завоевал титул чемпиона Европы. Помимо каратэ Гетц привил воспитаннику интерес к культуризму и кикбоксингу. В Брюсселе Жан-Клод открыл спортивный зал и попробовал себя в модельном бизнесе
Reuters
В 1981 году он уехал покорять Лос-Анджелес. Жан-Клод не знал английского, но учил его по мультфильму «Флинтстоуны». Ван Дамму приходилось довольствоваться эпизодичными ролями, а также подрабатывать таксистом, официантом, вышибалой в ночном клубе. В кино Ван Дамм дебютировал в 1986 году в фильме «Не отступать и не сдаваться». Однако картина, в которой он сыграл русского кикбоксера Ивана Крашинского, не принесла ему ни славы, ни денег
Rhonda Birndor / AP
Успех пришел к актеру после роли в фильме «Кровавый спорт» (1988, на фото), куда его пригласил продюсер Менахем Голан. Кассовые сборы картины составили $30 млн при бюджете в $1 млн
Courtesy of Cannon Group / Entertainment Pictures / Zuma Press
После удачного «Кровавого спорта» кинокарьера Жан-Клода Ван Дамма развивалась стремительно. Киноуспех актера закрепили роли в таких фильмах как «Двойной удар» (1991), «Некуда бежать» (1993), «Трудная мишень» (1993, на фото) и «Универсальный солдат» (1992)
Alphaville Films
В 1996 году карьера Ван Дамма пошла на спад. Среди причин — проблемы в личной жизни, алкогольная и наркотическая зависимость. Для того, чтобы победить зависимость, ему пришлось пройти курс лечения в клинике
Жанр боевика начал терять популярность. Не увенчались большим успехом фильмы «Колония» (1997), «Взрыватель» (1998), «Легионер» (1998), «Репликант» (2001), «В аду» (2003) и «Пробуждение смерти» (2004)
Игорь Флис / Коммерсантъ
С невестой Глэдис Португес, 1999 год
Родной язык актера — фламандский, помимо него Ван Дамм говорит на английском, французском, испанском и немецком
С гендиректором группы «Плаза», совладельцем гостиницы «Рэдиссон Славянская» Умаром Джабраиловым во время ужина в кафе Bosco, 2001 год
Валерий Мельников / Коммерсантъ
Жан-Клод Ван Дамм на Красной площади в Москве, 2001 год
Жан-Клод Ван Дам несколько раз был в России, где встречался с Владимиром Путиным (на фото) и главой Чечни Рамзаном Кадыровым. В 2010 году он вместе с Владимиром Путиным посетил открытый чемпионат Европы по боям без правил. В 2011-м актер принял участие в праздновании дня города Грозного
Евгений Васильев
«Я никогда не понимал значения слова "сдаться"» Вышедший в 1996 году фильм «В поисках приключений» стал режиссерским дебютом Ван Дамма. Он также написал сценарий и выступил продюсером На фото: Жан-Клод Ван Дамм и французская актриса Луиза Бургуэн во время церемонии вручения кинопремии «Сезар» в Париже, 2008 год
Michel Euler / AP
Во время выступления на церемонии открытия высотного делового комплекса «Грозный-Сити», 2011 год
Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
С главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, 2011 год. В 2025-м актер в видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину выразил желание стать послом мира в России. В Госдуме предложение раскритиковали и отвергли
Жан-Клод Ван Дамм отказался от участия в крупнобюджетных фильмах, таких как «Уличный боец 2» и «Неудержимые» Сильвестра Сталлоне. Последний отказ он аргументировал тем, что его не устраивает предложенный ему образ: «Я спросил его, о чем будет фильм. Он ответил: "Тебе заплатят много денег". Но я не хотел слушать об этом, я хотел знать, каким будет мой персонаж. А он не смог мне ничего толком объяснить… Вот поэтому я и отказался». Впрочем, в сиквеле картины актер все-таки появился
Kin Cheung / AP
«Меня несложно узнать: прямые плечи, темные волосы и простой костюм — самый простой» В 2012 году в Брюсселе Жан-Клоду Ван Дамму был открыт бронзовый памятник
AP
«Снявшись в тридцать седьмом фильме, я сказал себе: я больше никогда не буду сниматься в кино, которое мне самому не нравится» В 2009 году актер получил премию «Золотой олень» Международного кинофестиваля «Молодость 39». В 2010 году был удостоен «Высшей всемирной премии» (The Grand World Prize) и ордена «Золотые таланты планеты» (Golden Talents of the Planet) «за волю к победе, за несгибаемый боевой дух и за блистательные успехи на поприще киноиндустрии»
Andres Kudacki / AP
«Я уже не кинозвезда, а бренд. Ван Дамм — это как джинсы Levi’s. Еду в отпуск и, куда бы ни отправился, вижу, что люди любят меня не за фильмы, а за имя» В 2019 году на экраны вышел боевик с участием актера «Мы умираем молодыми». Ван Дамм сыграл ветерана войны с посттравматическим стрессовым расстройством, где он помогает двум подросткам отомстить местному наркобарону