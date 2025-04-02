В «Бруснике» прокомментировали уход Круковского с поста директора компании

В «Бруснике» назвали уход основателя девелоперской компании Алексея Круковского с поста директора «закономерным шагом». Как пояснили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании, господин Круковский возглавит Совет директоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Круковский справа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Алексей Круковский справа

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Смена генерального директора компании является закономерным шагом, направленным на повышение ее операционной эффективности. Владелец компании не меняется и возглавит Совет директоров, сосредоточив свои усилия на долгосрочном развитии "Брусники"»,– прокомментировали «Ъ-Урал» в компании.

Напомним, полномочия директора Алексея Круковского были досрочно прекращены 1 апреля. Со 2 апреля место директора занял Александр Щиголь.

«Брусника» была основана в 2004 году в Тюмени, ее основным владельцем является Алексей Круковский. Сейчас ее штаб-квартира находится в Екатеринбурге, помимо этих городов девелопер работает в Москве, Санкт-Петербурге, Липецке, Омске, Новосибирске, подмосковном Видном.

Мария Игнатова