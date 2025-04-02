Основатель девелоперской компании «Брусника» Круковский покинул пост директора

Основатель уральской девелоперской компании «Брусника» Алексей Круковский покинул пост директора компании ООО «Брусника. Строительство и девелопмент», говорится в официальном сообщении компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Трапезников, Геннадий Черных и Алексей Круковский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Вячеслав Трапезников, Геннадий Черных и Алексей Круковский

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Досрочно прекратить полномочия директора Общества – Круковского Алексея Николаевича 1 апреля 2025 года, и, во избежание сомнений, считать 1 апреля 2025 года последним рабочим днем Круковского Алексея Николаевича в качестве директора Общества»,– указано в сообщении. За это проголосовало 100% участников собрания.

На этом же собрании, со 2 апреля директором общества был избран Александр Щиголь. В пресс-службе компании уход господин Круковского назвали «закономерным шагом».

По данным сервиса Kartoteka.ru, Алексею Круковскому принадлежит 99,01% компании. Еще 0,99% у ООО «Брусника. Управляющее бюро».

Мария Игнатова