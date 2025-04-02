Продажи АвтоВАЗа в марте упали на 33% год к году

По итогам первого квартала 2025 года продажи автомобилей Lada в России снизились на 16,8% в годовом выражении, до 76,2 тыс. штук, следует из пресс-релиза АвтоВАЗа. В марте продажи также показали падение — на 33%, до 28,7 тыс. штук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным компании, в прошлом месяце российский автомобильный рынок «показал значительную негативную динамику», сократившись на 44,4%. В марте самой востребованной моделью была Lada Granta — было продано 11 767 таких машин, что 22,5% больше в месячном выражении. С начала года реализовано 29 705 автомобилей этого семейства.

Также было продано:

Lada Vesta: в марте — 7111 штук, за первые три месяца года — 21 906 штук;

Lada Largus: в марте — 1 947 пассажирских версий и 918 фургонов, за первый квартал — 7 136 автомобилей;

Lada Niva Legend: в марте — 2 955 единиц (рост на 12,7% к февралю), в первом квартале — 7 451;.

Lada Niva Travel: в марте — 3 397 автомобилей (рост на 34,3% больше), за три месяца — 8 423.

Продажи легких коммерческих автомобилей Lada в марте выросли на 12,7%, до 1470 автомобилей.

В феврале продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 24,9% год к году, до 78,04 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Рынок продемонстрировал негативную динамику в годовом выражении впервые с марта 2023 года, свидетельствуют данные агентства. Относительно января 2025 года продажи снизились на 12,4%.

Подробности — в материале «Ъ» «Автомобили въехали в депрессию».