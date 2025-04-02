Наркомания среди российских подростков упала на 40,9%

За последние пять лет среди несовершеннолетних сокращается число психических и поведенческих расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ. Об этом сообщили «Ъ» в Минздраве. С 2019 по 2023 год общая наркологическая заболеваемость у подростков 15–17 лет снизилась на 40,9%.

Как отметили в ведомстве, подавляющее большинство (94,7%) несовершеннолетних с опытом употребления наркотиков наблюдаются у врача с профилактической целью, синдрома зависимости у них нет.

Новые изменения в порядок диспансеризации подготовлены с учетом анализа данных прошлых лет и правоприменительной практики. Действующий регламент, по словам чиновников, принимался десять назад и требует актуализации. Основное изменение в новом приказе касается списка наркотиков. Из него предлагается исключить кокаин и фенциклидин.

Согласно доработанному порядку, медосмотры будут проводить среди школьников, достигших 13 лет. Обучающиеся старше 15 лет имеют право отказаться от процедуры. За младших школьников сделать это смогут один из родителей или другие законные представители.

Подробности — в материале «Ъ» «Школьники и студенты выросли из кокаина».