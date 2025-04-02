Школьники и студенты выросли из кокаина

Минздрав собирается обновить порядок проведения медосмотров школьников и студентов на предмет потребления наркотиков. Ведомство считает, что проверять учащихся на кокаин и фенциклидин больше не нужно. Разрабатывая новый документ, эксперты опирались на результаты профосмотров последних лет. В Минздраве подчеркнули, что общая заболеваемость наркологическими расстройствами среди подростков 15–17 лет снизилась с 2019 года на 40,9%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Минздрав разработал новый порядок проведения профилактических медосмотров школьников и студентов в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Он придет на смену приказу Минздрава №581н от 6 октября 2014 года. Документ прошел этап обсуждения на regulation.gov.ru и разослан в профессиональные ассоциации для дальнейшей оценки. В случае принятия он может вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Согласно новому порядку, как и при действующем, медосмотры будут проводить в отношении школьников, достигших 13 лет. Обучающиеся старше 15 лет могут отказаться от процедуры. За младших школьников сделать это смогут один из родителей или иные законные представители. В случае согласия с подростком сначала проводят «информационно-разъяснительную беседу». Затем берется анализ мочи, который отправляется на химико-токсикологические исследование (ХТИ). Оно проводится в два этапа — предварительное и, в случае выявленных следов наркотиков, подтверждающее.

Ключевое изменение, предложенное Минздравом, касается списка веществ, для выявления которых проводятся ХТИ: из него планируется исключить кокаин и фенциклидин.

Опиаты, метадон, каннабиноиды, синтетические катиноны (включая мефедрон), бензодиазепины, барбитураты, котинин в проекте сохранены.

В Минздраве сообщили “Ъ”, что при разработке проекта приказа был проведен анализ результатов обследований за предыдущие периоды: изменения подготовлены с учетом правоприменительной практики. В результате «проводимой комплексной профилактической работы» в течение последних пяти лет среди несовершеннолетних стабильно снижается заболеваемость психическими расстройствами и расстройствами поведения, связанными с употреблением психоактивных веществ, заявили в Минздраве. За 2019–2023 годы общая заболеваемость наркологическими расстройствами, по данным ведомства, среди подростков 15–17 лет снизилась на 40,9%. Подавляющее большинство (94,7%) несовершеннолетних пациентов, у которых был опыт употребления наркотиков, наблюдаются у врача психиатра-нарколога «с профилактической целью», говорят в Минздраве, синдрома зависимости у них нет. В ведомстве также обратили внимание “Ъ” на то, что действующий приказ №581н был принят десять лет назад.

Обновленный список веществ, на которые будут проверять учащихся, отражает актуальные тенденции в потреблении наркотиков среди молодежи, считает психиатр-нарколог клиники «Семейная практика» Тигран Ананикян.

«В последние годы наибольшее распространение получили опиаты, метадон, каннабиноиды и синтетические катиноны, в то время как такие вещества, как барбитураты и бензодиазепины, встречаются значительно реже, — говорит эксперт.— Причины, почему кокаин и фенциклидин вовсе не попали в список, могут заключаться в различных факторах, включая сложности с доставкой и распространением этих наркотиков в России».

Эксперт обратил внимание на то, что в новый список попал котинин — метаболит никотина, позволяющий выявить количество курящих среди детей. Наиболее распространенными среди молодежи являются мефедрон и соли, так как их, по словам Тиграна Ананикяна, «легче достать». «Синтетические катиноны, такие как мефедрон, представляют собой серьезную проблему,— подчеркивает эксперт.— Их распространенность достигла масштабов, сопоставимых с героином в начале 2000-х годов. В то время как потребление героина значительно сократилось, на его место пришел метадон, который стал популярным среди наркозависимых. Это подчеркивает необходимость постоянного мониторинга и контроля за изменениями в потреблении наркотиков».

Наталья Костарнова