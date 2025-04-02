Группа из 50 сенаторов пообещала ужесточить санкций США при отказе РФ от переговоров

Группа из 50 американских сенаторов сообщила о готовности проголосовать за ужесточение санкций против России, если та откажется участвовать в урегулировании конфликта на Украине. На товары, которые импортируются в США из стран, закупающих российскую нефть, будут введены пошлины в 500%, говорится в заявлении сенаторов.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет другие усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира»,— цитирует «РИА Новости» заявление сенаторов.

«Законодательство также устанавливает 500-процентные пошлины на импортируемые товары из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты»,— отмечается в заявлении. Агентство отмечает, что в число подписавших документ сенаторов входят представители Республиканской и Демократической партий США.

30 марта президент США Дональд Трамп заявил, что если с властями России не удастся договориться по урегулированию конфликта на Украине, Соединенные Штаты введут пошлины от 25 до 50% на российскую нефть. Те компании, которые покупают нефть из России, сказал господин Трамп, не смогут вести бизнес в США в случае провала украинского урегулирования.