LG заработала на всем готовом

Российское юрлицо южнокорейской LG впервые с 2022 года демонстрирует рост выручки, на 14%. Основная ее часть пришлась на перепродажу электроники. Как говорят участники рынка электроники, LG покупала готовую технику, которую ввозили через Китай, Белоруссию, ОАЭ и другие страны. Сейчас компания начала размораживать свое производство в РФ, и полное возвращение бренда позволит LG занять более четверти российского рынка бытовой техники, прогнозируют эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Выручка российского юрлица компании LG — ООО «ЛГ Электроникс Рус» — выросла до 41 млрд руб., что больше на 14% итогов 2023 года, следует из отчетности компании в «СПАРК-Интерфакс», опубликованной 16 марта. При этом чистая прибыль компании сократилась на 22%, до 2,5 млрд руб. В 2024 году компания также увеличила на 26% платежи поставщикам за сырье, материалы, работы и услуги, до 37,7 млрд руб., следует из пояснительной записки к отчетности. Также в компании почти в три раза увеличились денежные поступления от инвестиционных операций, до 3,1 млрд руб., и на 19% — затраты на производство, до 40 млрд руб.

Выручка компании в основном выросла за счет продажи покупных товаров (электроники), до 38 млрд руб. (27 млрд руб. год назад), тогда как продажи произведенной продукции организации сократились на 65%, до 3,4 млрд руб.

Российское юрлицо в 2024 году также увеличило на 60% закупку товаров у головной LG Electronics Inc., до 36 млрд руб. В пояснительной записке к отчетности указано, что компания имеет несколько филиалов, в частности в Санкт-Петербурге, Москве, Минске (Белоруссия) и др. На 31 декабря 2024 года в российском юрлице трудоустроено 853 человека. В LG не ответили на запрос “Ъ”.

ООО «ЛГ Электроникс Рус» (принадлежит LG Electronics Inc.) владеет земельным участком в поселке Дорохово в Московской области площадью 102,2 тыс. кв. м, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На нем расположен завод площадью 22 тыс. кв. м, где до 2022 года производились стиральные машины, холодильники и телевизоры LG. В 2022 году компания заявила об уходе с российского рынка.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», в 2024 году в РФ было продано 36 млн единиц крупной бытовой техники, на 12% больше, чем в 2023 году. В сегменте стиральных машин лидерами стали Haier, LG и Indesit.

В середине февраля южнокорейское издание Yonhap сообщило, что сразу несколько компаний страны намерены вернуться в РФ, среди них LG, Samsung, Hyundai и др. Позже, как писало CNews 20 марта, завод LG частично возобновил производство холодильников и стиральных машин, это подтверждают и источники “Ъ” на рынке бытовой техники. По словам одного из них, LG возобновила производство только стиральных машин, а телевизоры компания поставляет из Белоруссии. «В свою очередь, в Беларусь телевизоры LG поставлялись с производства компании из Индонезии»,— рассказывает он.

Другой собеседник “Ъ” добавляет, что LG действительно частично расконсервировала свой завод в Подмосковье, однако произведенная там продукция поставляется в страны СНГ. Оба собеседника “Ъ” говорят, что ритейлер DNS так и не смог запустить контрактную сборку бытовой техники на мощностях вендора. О том, что DNS намерен арендовать мощности LG для производства китайской техники Konka, “Ъ” писал в конце 2023 года (см. “Ъ” от 7 декабря 2023 года). В DNS на запрос не ответили.

«Сами поставщики и ритейлеры не прекращали ввозить и продавать на территории РФ технику LG на протяжении всего санкционного времени»,— говорит учредитель бренда бытовой техники Jacky`s и совладелец бренда Schaub Lorenz Гусейн Иманов. «LG ранее занимала около 25–26% рынка стиральных машин и холодильников, поэтому для этого бренда российский рынок был важным каналом реализации продукции, в отличие от Samsung»,— подчеркивает он. Господин Иманов добавляет, что с 2022 года LG удерживала сотрудников офиса и завода, так как организация была намерена вернуться в РФ, «скорее всего, LG будет первым крупным международным вендором, который официально вернется в Россию».

«LG возобновила производство в России, однако в очень небольших объемах и соблюдая при этом санкционные требования»,— говорит директор департамента КБТ «Марвел-Дистрибуции» Лариса Сенина. По ее оценке, если LG полноценно вернется в Россию, то за пару лет компания может занять около 20–30% рынка в физическом выражении в сегменте холодильников, стиральных машин и телевизоров.

Тимофей Корнев