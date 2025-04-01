Экс-глава «Белоблводоканала» предстанет перед судом по делу о взятках

Управление Следственного комитета России по Белгородской области завершило расследование уголовного дела о взятках в отношении бывшего генерального директора областного предприятия «Белоблводоканал» Александра Николаева. Как сообщили в ведомстве, ему вменяются в вину три эпизода получения незаконного вознаграждения (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Материалы переданы в суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2022–2023 годах экс-руководитель «Белоблводоканала», поставляющего воду большинству жителей региона, получил от директоров трех коммерческих организаций более 27 млн руб. Деньги предназначались для беспрепятственного принятия выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ на коммунальных объектах в рамках заключенных договоров и ускорения их оплаты. В деле фигурировал также бывший первый заместитель Александра Николаева — Сергей Ивенков. Его уголовное дело приостановлено в связи с тем, что он убыл в зону проведения специальной военной операции.

Дела против топ-менеджеров «Белоблводоканала» были возбуждены на основании материалов регионального УФСБ. Во время предварительного расследования Александр Николаев находился под домашним арестом. Ранее суды вынесли приговоры бизнесменам, дававшим взятки сотрудникам предприятия. Топ-менеджер ООО «Кровстрой» Максим Черниченко был оштрафован на 3,4 млн руб., а генеральный директор строительной компании «Авант» Алексей Горбач — на 3,7 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж