Путин приравнял зарплаты российских губернаторов к зарплатам вице-премьеров

Президент России Владимир Путин подписал указ «о денежном вознаграждении высших должностных лиц субъектов РФ». Распоряжение уравнивает зарплаты глав регионов с зарплатами вице-премьеров России. Высшие должностные лица субъектов станут получать вице-премьерские зарплаты с 1 января 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Выплату денежного вознаграждения... возложить на управление делами президента РФ и осуществлять за счет бюджетных ассигнований»,— указано в документе. Финансирование расходов, связанных с указом, Владимир Путин поручил правительству России.

В ноябре 2024 года Владимир Путин утвердил новые показатели эффективности губернаторов. Ключевое изменение заключается в расширении числа социологических критериев — вместо одного их теперь пять. В их число, в частности, вошла удовлетворенность участников специальной военной операции (СВО) условиями для их реабилитации, переобучения и трудоустройства.

Подробности — в материале «Ъ» «Приказано высчитать».