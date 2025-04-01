Несколько свердловских городов признали территориями с неблагополучной экологией

Екатеринбург и более десяти муниципалитетов Свердловской области отнесены к территориям с неблагополучной экологической обстановкой, говорится в постановлении Заксобрания, составленном на основании данных Минприроды и ГКУ «Центр экологического мониторинга и контроля».

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По данным ведомства, наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха зафиксирован в Нижнем Тагиле («очень высокий»), в Екатеринбурге и Краснотурьинске – «высокий», в Каменске-Уральском и Первоуральске – «повышенный».

Крупнейшими источниками загрязнения названы:

Рефтинская ГРЭС АО «Кузбассэнерго» (29,4% всех выбросов по области);

«Евраз» Качканарский ГОК (10%);

«Евраз НТМК» (7,8%).

В список муниципалитетов вошли: Екатеринбург, Нижний Тагил, Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, Рефтинский. Кроме, того Асбестовский, Первоуральский, Ревдинский, Кировградский, Серовский, Краснотурьинский, Красноуральский, Полевской и Режевской округа.

В министерстве пояснили, что исключение территории из перечня возможно только в случае, если в течение двух лет на ней не зафиксировано ни одного превышения по загрязняющим веществам.

Ранее предприятия «Евраз» на Урале («Евраз НТМК» и «Евраз КГОК») направили более 4,6 млрд руб. на реализацию экологических проектов в 2024 году.

Полина Щуцкая