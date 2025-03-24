«Евраз» направил почти 5 млрд руб. на экологические проекты на Урале в 2024 году

Предприятия «Евраз» на Урале («Евраз НТМК» и «Евраз КГОК») направили более 4,6 млрд руб. на реализацию экологических проектов в 2024 году, сообщили в пресс-службе компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал" Фото: Пресс-служба "Евраз-Урал"

На обоих предприятиях проведена работа по ремонту и модернизации аспирационных установок. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» на «Евраз НТМК» проведено техническое перевооружение биохимустановки и участка по производству пека, завершается демонтаж коксовой батареи №10.

На «Евраз КГОК» внедряется система сбора и возврата фильтрационных вод, проведено укрепление дамб хвостохранилища и мероприятия по пылеподавлению.

Предприятие «Евраз НТМК» реализует проект по переходу на замкнутый цикл водоснабжения, проведен ремонт водоохранного оборудования. В Тагильский пруд выпущено более 26 тыс. рыб-мелиораторов.

За последние 30 лет «Евраз НТМК» снизил выбросы более чем в 4,5 раза. На предприятии применяются технологии в области экологии. В рамках проекта «Чистый воздух» «Евраз НТМК» реализовал шесть из девяти воздухоохранных мероприятий, общие инвестиции составили 6,6 млрд руб.

Напомним, в сентябре «Евраз НТМК» приступил к техническому перевооружению коксовой батареи №10, которое, помимо повышения производительности, позволит сократить выбросы в атмосферу на 1 тыс. т в год. Сообщалось, что стоимость проекта превысит 28 млрд руб. «Евраз НТМК» выделил более 14 млрд руб. для перевода системы водоснабжения предприятия на замкнутый цикл, что позволит охладить и очистить использованную воду, а осадок перерабатывать для дальнейшего производства.

Полина Щуцкая