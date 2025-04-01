Песков: Финляндия и Швеция свели взаимовыгодные отношения с Россией к нулю

У России никогда не было проблем с Финляндией и Швецией, но сейчас они «затаскивают военную инфраструктуру НАТО» на свою территорию, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он напомнил слова Владимира Путина о том, что Россия открыта к нормализации отношений с теми, кто этого желает. Так господин Песков отреагировал на заявление финского президента Александра Стубба о необходимости подготовить граждан к нормализации отношений с Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам Дмитрия Пескова, Россия «никогда не была инициатором того, чтобы портить отношения с другими государствами, в том числе и в первую очередь со своими соседями». Он отметил, что российские власти выступают за поддержание и развитие добрых взаимовыгодных отношений, основанных на уважении.

«Финляндия и Швеция — у нас вообще с ними не было никаких проблем... Компании двух стран получали дивиденды и выгоду из этого сотрудничества. И Финляндия, и Швеция предпочли свести эти отношения фактически к нулю. Это, к сожалению, то печальное состояние наших отношений, которое мы наблюдаем сейчас»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

С 30 сентября 2023 года Финляндия ограничила въезд российских граждан с целью туризма, в том числе туристический транзит через Финляндию в другие страны еврозоны. Позднее из-за наплыва беженцев были закрыты все сухопутные КПП через границу. В ноябре 2024-го финское МВД исключило открытие границ с Россией.

Вступить в НАТО Финляндия решила после начала российской военной операции на Украине. Финские власти подали соответствующую заявку вместе со Швецией. Финляндия стала членом альянса 4 апреля 2023 года, Швеция — 7 марта 2024-го. В ответ на расширение альянса Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа.