Беременным воронежским студенткам начнут выплачивать по 100 тысяч в этом году

Министр соцзащиты Воронежской области Ольга Сергеева подписала приказ о назначении разовой выплаты беременным женщинам, «обучающимся по очной форме». Поддержка предусмотрена для гражданок, вставших на соответствующий учет с 1 января 2025 года. Документ опубликован на портале правовой информации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В документе не называется сумма выплаты. Однако в конце 2024 года правительство Воронежской области утвердило регпрограмму по повышению рождаемости, согласно которой женщинам, обучающимся по очной форме обучения, планировали выплачивать по 100 тыс. руб.

Аналогичные меры поддержки утвердили в Тамбовской и Орловской областях. Во втором регионе меры поддержки распространили не только на студенток, но и на школьниц.

Алина Морозова