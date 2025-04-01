В RuStore теперь можно оплачивать подписку на ChatGPT и другие ИИ-сервисы

В магазине приложений RuStore появилась возможность оплачивать подписку на зарубежные ИИ-сервисы, включая ChatGPT, Midjourney и Mistral AI. Новый функционал доступен в разделе «Киоск», а платежи проводятся в рублях через систему быстрых платежей (СБП).

Стоимость месячной подписки на ChatGPT Plus составляет 2,9 тыс. руб., а ChatGPT Pro — 26,4 тыс. руб., что значительно выше официальных цен OpenAI $20 и $200 (около 1,7 тыс. и 17 тыс. руб. по текущему курсу).

В «Киоске» можно оплатить Netflix и другие платформы. Ранее RuStore добавил пополнение баланса Steam, Roblox и игровых сервисов, теперь также можно оплачивать цифровые сервисы PlayStation, Xbox и Twitch.

Евгений Федуненко